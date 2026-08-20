Für ihre rabiate Abschiebepolitik sucht die US-Regierung weltweit nach Partnern – und hat in Westafrika einen besonders aufnahmewilligen Drittstaat gefunden. Liberias Regierung spricht von einer „Geste rein humanitärer Natur“.

Joseph Boakai, Liberias 81-jähriger Staatspräsident, hat einen Spitznamen, der ihn nicht gerade zum besten Freund von US-Präsident Donald Trump prädestiniert. Er lautet: „Sleepy Joe“ – so wie bei Trumps Vorgänger und Lieblingsfeind Joe Biden. Doch das hat Joseph Boakai nicht daran gehindert, eine – zumal für einen Staatschef aus Afrika – ausgesprochen herzliche Arbeitsbeziehung nach Washington aufzubauen. Ganz im Gegenteil.