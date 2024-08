Interview von Nicolas Freund

Rechtsnationale Parteien und autoritäre Bewegungen in vielen Ländern möchten die freiheitlichen Gesellschaftsordnungen abschaffen oder zumindest einschränken. Selbst der US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz wurde sogar vom eigentlich weltoffenen TV-Sender CNN gefragt, ob er nicht zu „liberal“ sei. Woher kommen diese weitverbreiteten Ressentiments? Alexandre Lefebvre, Professor für Philosophie und Politik in Sydney, hat gerade ein Buch zu dem Thema veröffentlicht und erklärt, was Konservative triggert – und warum Demokratie auch nicht freiheitlich sein kann.