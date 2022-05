Von Sina-Maria Schweikle, München

Die Stimmung ist schlecht in Libanon. Das kleine Land am Mittelmeer steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise, und die Folgen der verheerenden Explosion am Hafen von Beirut sind auch nach zwei Jahren nicht überwunden. Manche haben die Hoffnung auf die Politik längst aufgegeben, aber vor allem Teile der Jugend glauben noch an die Möglichkeit einer Veränderung.

Eine Gelegenheit dazu sahen sie bei der Parlamentswahl am Sonntag. Als Zeichen, wie sie zur politischen Klasse stehen, drückten sie ihren Mittelfinger auf die Wahlunterlagen, und nicht ihren Daumen - und machten das in den sozialen Medien auch ausgiebig bekannt, zum Teil mit unkenntlich gemachten Gesichtern. "Unsere Wahl soll ausdrücken, was wir seit der sogenannten Revolution 2019 von der politischen Elite verlangen", sagt Sally Abou Al Joud am Telefon. "Sie soll Platz machen für die junge Generation, die multikonfessionell zusammenleben und eine Zukunft in ihrem eigenen Land haben möchte." Die 26 Jahre alte Libanesin hat nach der Parlamentswahl 2018 zum zweiten Mal ihre Stimme abgegeben.

Die Protestbewegung konnte laut Berichten lokaler Medien mindestens einen Achtungserfolg erzielen. Inoffiziellen Ergebnissen zufolge ziehen bis zu zehn Gegner der etablierten Kräfte ins Abgeordnetenhaus ein, das insgesamt 128 Sitze hat. Die Oppositionsvertreter wollen das Machtmonopol der Parteien brechen, die in dem Land seit Jahrzehnten regieren. Der Block um die schiitische Hisbollah büßte demnach mehrere Mandate ein und könnte die Parlamentsmehrheit verlieren. Die eng mit Iran verbündete "Partei Gottes" gilt als einflussreichste politische Kraft in Libanon. Sie hat auch eine eigene Miliz.

Noch mehr Polarisierung

Auch in den christlichen Lagern scheint es zu Verschiebungen gekommen zu sein. Hinzugewonnen haben gemäß Hochrechnungen Parteien, die in klarer Opposition zur Hisbollah stehen. Die Partei des ehemaligen christlichen Milizenkommandeurs Samir Geagea, einem der schärfsten Hisbollah-Kritiker, stellt nun mit rund 20 Sitzen die stärkste christliche Kraft. Das libanesische Parlament werde künftig noch polarisierter sein, sagt Kristof Kleemann, Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut. "Wenn die Hochrechnungen stimmen, wird es gespalten in ein Pro- und ein Anti-Hisbollah-Lager."

Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen kam es in mehreren Wahllokalen zu Auseinandersetzungen, Wahlbeobachter berichteten von Verstößen. Und wegen der schlechten Stromversorgung mussten in vielen Wahllokalen die Stimmzettel im Licht von Taschenlampen ausgewertet werden.

Libanon leidet unter der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Nach UN-Angaben leben drei Viertel der Bevölkerung mittlerweile unter der Armutsgrenze. Im Alltag kämpfen sie mit Mangelversorgung. Die libanesische Währung hat mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren. Die Regierung kann ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen.

Im Herbst 2019 waren in dem Land Massenproteste gegen die politische Führung ausgebrochen. Sie richteten sich auch gegen die weit verbreitete Korruption. Viele Menschen machen die seit Jahrzehnten regierenden etablierten Parteien für die schwere Krise des Landes verantwortlich. Kritiker sprechen von einer "Regierungsmafia", die sich allein selbst bereichere. Potenzielle ausländische Geldgeber wie der Internationale Währungsfonds (IWF) fordern im Gegenzug für Finanzhilfe Reformen. Diese sind allerdings bislang ausgeblieben. Im August 2020 kam es dann zu der Explosionskatastrophe. Damals kamen mehr als 190 Menschen ums Leben, etwa 6000 wurden verletzt. Die Detonation verwüstete große Teile des Hafens von Beirut und umliegender Wohngebiete.

Ein besonderes politisches System

Die Wahlbeteiligung betrug laut Innenministerium nur rund 41 Prozent, was an der politischen Unzufriedenheit, aber auch an einem Aufruf des Sunniten-Führers Saad Hariri zum Boykott der Wahl liegen könnte. Doch für Sally Abou Al Joud, selbst Sunnitin, ist ein Boykott der Wahlen keine Lösung. Sie hat für Vertreter der Protestbewegung gestimmt. Die Aussichten auf einen größeren Wandel sind jedoch wegen des politischen Systems gering. Vieles ist schon festgelegt, um das fragile Gleichgewicht der Konfessionen zu sichern. Die Parlamentssitze werden nach Religionszugehörigkeit verteilt. Der Staatspräsident muss maronitischer Christ sein, der Ministerpräsident sunnitischer Muslim, der Parlamentspräsident schiitischer Muslim. Das System erschwert es der Zivilgesellschaft und nichtreligiösen Gruppen, eine parlamentarische Vertretung zu erhalten.

Veränderung kommt nicht von heute auf morgen, das weiß Sally Abou Al Joud. Aber das Ergebnis der Wahl gehe in eine gute Richtung, sagt sie.