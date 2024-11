Soldaten der UN-Friedensmission Unifil im Libanon sind erneut unter Beschuss geraten. Der Angriff habe sich am Samstag in der Nähe von Maarakeh im Südlibanon ereignet, teilte Unifil mit. Beschossen worden seien sie „wahrscheinlich von nicht staatlichen Akteuren“. Es seien etwa 40 Schüsse gefallen. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Soldaten seien zuvor von einer Gruppe behindert worden, meldeten die Beobachter. In den vergangenen Wochen sind Soldaten der Beobachtermission bei den Kämpfen zwischen den israelischen Streitkräften und der mit Iran verbündeten Hisbollah immer wieder zwischen die Fronten geraten. Unifil erinnerte „alle Akteure“ daran, die Feindseligkeiten einzustellen. Angriffe gegen die Friedenstruppen stellten einen Verstoß gegen das Völkerrecht und gegen eine UN-Resolution dar.