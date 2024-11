Im Libanon sind laut Vereinten Nationen bei einem israelischen Angriff erneut Truppen der UN-Mission Unifil verletzt worden. Ein Konvoi habe UN-Soldaten in den Süden des Landes gebracht, als Israels Armee mit einer Drohne in der Küstenstadt Sidon angegriffen habe, teilte Unifil mit. Die fünf UN-Soldaten seien leicht verletzt und ärztlich versorgt worden. Die libanesische Armee teilte mit, bei einem Angriff Israels in Sidon auf ein Auto seien die drei Insassen getötet worden. Zudem seien drei libanesische Soldaten verletzt worden. In sozialen Medien waren Fotos und Videos zu sehen von einem Autowrack, das offenbar an einem militärischen Kontrollpunkt getroffen wurde. Israels Armee bestätigte den Angriff in Sidon. Der Vorfall werde geprüft. Die israelische Armee unternehme „große Bemühungen“ um Schäden für unbeteiligte Zivilisten zu verhindern und sie sei nicht „gegen Unifil“ im Einsatz.