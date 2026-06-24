Als Gastgeberin hatte sie nur mäßigen Erfolg, die Rezensionen für ihre kleine Pension direkt am Strand im Süden von Libanon sind desaströs. Dass es diesen Strand aber überhaupt noch gibt, dass dort noch immer Schildkröten ihre Eier ablegen können, das ist das Verdienst von Mona Khalil. In Libanon gilt sie als Pionierin im Umweltschutz, in einem Land, in dem die Küste oft nur als Müllkippe dient oder illegal verbaut wurde. Zugang zum Strand bekommt man meist nur durch Beachclubs, die für eine Familie schnell 100 US-Dollar Eintritt kosten. Der Strand vor dem „Orange House“ ist einer der letzten unberührten und öffentlich zugänglichen in Libanon und eine der wenigen geschützten Brutstätten für die gefährdeten Meeresschildkröten im östlichen Mittelmeer.