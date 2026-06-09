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Krieg in NahostOhne Waffenruhe in Libanon wird es keine Lösung des Iran-Krieges geben

Lesezeit: 4 Min.

Tyros im Süden Libanons droht durch israelische Angriffe zu einer Stadt zu werden, die nicht mehr bewohnbar ist.
Tyros im Süden Libanons droht durch israelische Angriffe zu einer Stadt zu werden, die nicht mehr bewohnbar ist. Kawnat Haju/AFP

Die Hisbollah sollte eigentlich Iran vor Angriffen abschirmen. Nun hat Teheran das erste Mal Israel angegriffen, um die Hisbollah zu beschützen. Warum das eine Einigung mit Donald Trump erschwert.

Von Bernd Dörries, Beirut

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Die Stadt Tyros im Süden von Libanon ist eine der am längsten durchgehend besiedelten Städte der Welt. Seit fast 5000 Jahren leben Menschen dort, Phönizier, Griechen, Perser, Römer, Alexander der Große und die Kreuzfahrer, die Reiche kamen und gingen wie die Kriege. Die Menschen blieben all die Jahrtausende. Heute ist Tyros eine recht leere Stadt, gezeichnet von den Trümmern der Angriffe der israelischen Armee, die am Dienstag alle verbliebenen Bewohner zur Flucht aufforderte und ankündigte, man werde Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz angreifen. Selbst die Bewohner der christlichen Viertel sollen ihre Häuser verlassen – obwohl man davon ausgehen kann, dass die Christen zu den größten Gegnern der schiitischen Hisbollah gehören. Die Menschen fliehen, die Bomben fallen. Tyros droht zu einer Stadt zu werden, die nicht mehr bewohnbar ist.

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