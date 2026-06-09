Die Stadt Tyros im Süden von Libanon ist eine der am längsten durchgehend besiedelten Städte der Welt. Seit fast 5000 Jahren leben Menschen dort, Phönizier, Griechen, Perser, Römer, Alexander der Große und die Kreuzfahrer, die Reiche kamen und gingen wie die Kriege. Die Menschen blieben all die Jahrtausende. Heute ist Tyros eine recht leere Stadt, gezeichnet von den Trümmern der Angriffe der israelischen Armee, die am Dienstag alle verbliebenen Bewohner zur Flucht aufforderte und ankündigte, man werde Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz angreifen. Selbst die Bewohner der christlichen Viertel sollen ihre Häuser verlassen – obwohl man davon ausgehen kann, dass die Christen zu den größten Gegnern der schiitischen Hisbollah gehören. Die Menschen fliehen, die Bomben fallen. Tyros droht zu einer Stadt zu werden, die nicht mehr bewohnbar ist.