Trotz Waffenruhe sind bei einem israelischen Luftangriff in Südlibanon nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet worden, darunter eine Journalistin. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Vorfall habe sich in dem Ort al-Tiri ereignet. Die Journalistin arbeitete demnach für die Zeitung Al Achbar, die der Hisbollah-Miliz nahesteht. Auch die Zeitung bestätigte den Tod ihrer Mitarbeiterin. Sie sei unter Trümmern tot aufgefunden worden. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam kritisierte Israel. Die „gezielten Angriffe“ auf Journalisten stellten Kriegsverbrechen dar, schrieb er auf der Plattform X. Israels Angriffe auf Medienschaffende seien keine Einzelfälle.