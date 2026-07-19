Im südlichen Libanon ist ein Soldat der staatlichen Armee bei der Explosion eines Sprengsatzes getötet worden. Ein „verdächtiges Objekt“ sei in einem Militärfahrzeug explodiert, teilte die Armee mit. Die israelische Armee, die dort mit Bodentruppen im Einsatz ist, teilte mit, der Sprengsatz sei „höchstwahrscheinlich“ von der Hisbollah gelegt worden. Die Hisbollah äußerte sich nicht. In Verhandlungen über die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah ist geplant, dass israelische Truppen von zwei Gebieten im Südlibanon abziehen. Die libanesische Armee soll in den „Versuchszonen“ die Kontrolle übernehmen, die israelische Armee schrittweisen abziehen.