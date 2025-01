Von Bernd Dörries, Kairo

„Es besteht der Wunsch, den Präsidenten während der Sitzung am Donnerstag oder in den folgenden Tagen zu wählen“, sagte Nabih Berri, der Sprecher des libanesischen Parlaments, am Wochenende. Aus Sicht der libanesischen Bevölkerung ist das eine zynische Untertreibung: Das Land hat seit mehr als zwei Jahren keinen Präsidenten mehr. So lange konnten sich die politischen Parteien und Gruppierungen im Parlament nicht auf einen Kandidaten einigen. Parlamentssprecher Berri und seine mit der Hisbollah verbündete Amal-Miliz gehörten nicht zu denen, die dazu beitrugen, einen Kompromiss zu finden.