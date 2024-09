Die in Libanon agierende Schiiten-Miliz Hisbollah nannte das Nachbarland Israel in einer Erklärung vom Mittwoch einen „kriminellen Feind“, der sich als „Reaktion auf das Massaker vom Dienstag auf eine harte Bestrafung“ gefasst machen solle. Für Donnerstag wurde zudem eine Rede von Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah angekündigt.

Von israelischer Seite gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme zu den Vorfällen im Nachbarland. Die israelische Armee erhöhte nach eigenen Angaben die Alarmbereitschaft. In Erwartung einer möglichen Reaktion der Hisbollah seien Luftabwehr, Luftwaffe und Militärgeheimdienst in Israel in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt worden, berichtete der israelische Armeesender. Eine Elite-Division solle außerdem wegen der Spannungen vom Gazastreifen an die Grenze zu Libanon verlegt werden. Israel achte nun auf jede mögliche Aktion der Hisbollah, berichtete der Sender.

Die Vereinten Nationen warnten vor einer weiteren Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah. „Diese Entwicklungen sind äußerst besorgniserregend, insbesondere angesichts der Tatsache, dass dies in einem äußerst instabilen Kontext geschieht“, sagte ein Sprecher. Die UN beobachteten die Situation. „Wir können die Risiken einer Eskalation in Libanon und in der Region nicht genug betonen“, heißt es.

Irans Außenminister Abbas Araghchi verurteilte die Explosionen als „Terrorakt“ und machte Israel dafür verantwortlich. Der jordanische Außenminister Ayman Safadi warf Israel vor, eine Ausweitung des Krieges zu einem regionalen Flächenbrand zu riskieren. Israel treibe den Nahen Osten mit einer gefährlichen Eskalation an mehreren Fronten an den Rand eines Regionalkriegs, so Safadi.

Mehrere Fluglinien haben ihre Verbindungen in die Region vorübergehend gestrichen. Die Lufthansa wird bis zum 19. September weder Tel Aviv noch die libanesische Hauptstadt Beirut ansteuern. Zudem sollen der israelische und iranische Luftraum in dieser Zeit umflogen werden. Auch die Air France stellte ihre Verbindungen bis Donnerstag ein.

Unklar ist immer noch, wie es zu den Explosionen der Pager kommen konnte – und wer diese überhaupt hergestellt hat. So berichtet die New York Times, dass neben der Batterie der Geräte Sprengstoff und ein Schalter angebracht worden seien, der sich aus der Ferne auslösen ließ. Der Sprengstoff habe demnach 30 bis 60 Gramm gewogen. An die betroffenen Pager sei dann eine Nachricht gesendet worden, die den Zündmechanismus auslöste. Libanesischen Angaben zufolge sollen die Pager vor der Explosion mehrere Sekunden lang gepiept haben. Mehrere internationale Medien gehen davon aus, dass der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad hinter der Aktion steckt.

Auf Bildern vom Explosionsort konnten die Geräte als Model AR-924 der taiwanesischen Firma Gold Apollo identifiziert werden. Ein Sprecher von Gold Apollo wies am Mittwoch allerdings die Vermutung von sich, dass die Firma die Pager hergestellt habe. Demnach seien die Markenrechte der Geräte an die ungarische Firma BAC Consulting abgegeben worden, die die Pager sowohl produziert als auch verkauft habe. BAC Consulting will aber auch nichts mit der Herstellung der explodierten Geräte zu tun haben. Die Inhaberin und Geschäftsführerin von BAC Consulting, Cristiana Barsony-Acidiacono, sagte dem US-TV Sender NBC News: „Ich mache keine Pager. Ich denke, es gibt ein Missverständnis.“

Seit dem Überfall von Hamas-Kämpfern auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres gibt es auch immer wieder gegenseitige Angriffe zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee. Beide Seiten beschießen sich quasi täglich gegenseitig mit Raketen. Zehntausende Menschen sind aufgrund der permanenten Gefahr durch Angriffe aus den Gemeinden an der nördlichen Grenze Israels geflohen. Die israelische Regierung machte zuletzt die Rückkehr der Menschen in ihr Zuhause offiziell zum Kriegsziel und drohte mit der Einrichtung einer Sicherheitszone auf libanesischem Boden – was einer Invasion israelischer Truppen in Libanon gleichkäme.

Mit Material von dpa und Reuters.