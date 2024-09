Von Tomas Avenarius, Margaliot

Was Peter Frei hier oben sucht, wird auch nach all dem Gerede nicht klar. Der 74-Jährige hält am Checkpoint an, steigt in seinem zartblauen „Switzerland Marathon – ich war dabei“-Funktionsshirt aus dem Auto und baut sich vor der Soldatin auf. Mit all seinem Charme und seiner ganzen Beredsamkeit versucht er die Uniformierte davon zu überzeugen, ihn passieren zu lassen. Er wolle alte Freunde besuchen. „Ich war als junger Mann im Kibbuz. Damals, im Jom-Kippur-Krieg. Wir saßen damals die meiste Zeit im Bunker.“ Frei wedelt mit seinem Schweizer Pass: „Die Zeit in Israel, das waren die besten Tage meines Lebens.“