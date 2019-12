Ein Universitätsprofessor und früherer Minister soll Libanon aus seiner seit Wochen andauernden politischen Krise führen. Präsident Michel Aoun erteilte Hassan Diab am Donnerstag den Auftrag zur Regierungsbildung, nachdem sich für diesen eine Mehrheit der 128 Parlamentsabgeordneten aussprach. In seiner ersten Ansprache wendete sich Diab auch an die Protestierenden, die seit mehr als zwei Monaten im Land demonstrieren.