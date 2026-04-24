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Waffenruhe in LibanonDer Krieg macht eine Pause

Lesezeit: 5 Min.

„Wir haben so viel verloren“: Die Witwe Hoda Fawaz kann nicht in ihr Dorf zurück, weil es direkt an der Grenze zu Israel liegt. Sie harrt seit Kriegsbeginn in Nabatieh aus.
„Wir haben so viel verloren“: Die Witwe Hoda Fawaz kann nicht in ihr Dorf zurück, weil es direkt an der Grenze zu Israel liegt. Sie harrt seit Kriegsbeginn in Nabatieh aus. Bernd Dörries

Israels Angriffe in Südlibanon haben Hunderttausende Zivilisten vertrieben. Nun kehren viele in eine zerstörte Heimat zurück.

Von Bernd Dörries, Nabatieh

Es gibt noch Apfel-Mango-Aprikose auf Grieß. Oder, etwas bodenständiger, Karotten mit Kartoffeln. Das Regal mit der Hipp-Babynahrung ist stehen geblieben, die Gläschen sind heil. Aber der Boden der Apotheke von Mazen Husseini ist voller Scherben, die er mit einem Besen zusammenkehrt. Die Frontscheibe seiner Apotheke ist durch die Druckwelle einer Explosion im Nachbargebäude herausgeflogen. Husseini ist an diesem Mittwoch zum ersten Mal in den Süden zurückgekehrt, er nutzt den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah, um den Schaden an seinem Gebäude in der Stadt Nabatieh zu inspizieren. Und um mit dem Wiederaufbau zu beginnen. So weit das überhaupt geht, Glas ist derzeit schwer zu bekommen, er muss den Eingang erst einmal mit Holz verrammeln. Viel Hoffnung hat er ohnehin nicht. „Wenn ich Zuversicht in diesen Waffenstillstand hätte, wäre meine Familie auch wieder da“, sagt Husseini.

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