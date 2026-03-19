Sein Vater war schon bei der Armee, damals noch zu Pferde, und so ist Khaled Hamadeh eben auch zur libanesischen Armee gegangen. Es war eine gute Möglichkeit zum sozialen Aufstieg, seine Familie waren einfache Leute aus den Bergen, er hat es bis zum General gebracht. Bevor er 2014 in Rente ging, war Khaled Hamadeh der Verantwortliche für die Ausbildung einer Truppe, die nie in einen Krieg gezogen ist – in einer Region, in der es nicht gerade an Konflikten mangelt.