In der „Pilotzone“ liegt der erste Ort in Libanon, aus dem sich die israelische Armee zurückzieht. Nun will der libanesische Staat dort zeigen, dass er den Menschen besser helfen kann als die Hisbollah.

Fünf Monate lang hat Zainab Ajoub ihr Haus auf Satellitenbildern im Netz beobachtet. Sie hat gesehen, wie in ihrem Dorf Zawtar Al-Gharbiyeh im Süden von Libanon die israelischen Bomben einschlugen, wie auf den Aufnahmen aus dem All die Häuser ihrer Nachbarn zu Schutthaufen wurden. Wie die Moschee einen Treffer abbekam. Das Café am Dorfplatz.