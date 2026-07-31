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LibanonDieses Dorf soll friedlich werden

Lesezeit: 4 Min.

Zawtar Al-Gharbiyeh im Süden Libanons hatte einmal 5000 Einwohner, jetzt sind gerade mal 100 zurückgekehrt, mehr als 75 Prozent der Gebäude sind durch israelische Angriffe zerstört.
Zawtar Al-Gharbiyeh im Süden Libanons hatte einmal 5000 Einwohner, jetzt sind gerade mal 100 zurückgekehrt, mehr als 75 Prozent der Gebäude sind durch israelische Angriffe zerstört. Bernd Dörries

In der „Pilotzone“ liegt der erste Ort in Libanon, aus dem sich die israelische Armee zurückzieht. Nun will der libanesische Staat dort zeigen, dass er den Menschen besser helfen kann als die Hisbollah.

Von Bernd Dörries, Zawtar Al-Gharbiyeh

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Fünf Monate lang hat Zainab Ajoub ihr Haus auf Satellitenbildern im Netz beobachtet. Sie hat gesehen, wie in ihrem Dorf Zawtar Al-Gharbiyeh im Süden von Libanon die israelischen Bomben einschlugen, wie auf den Aufnahmen aus dem All die Häuser ihrer Nachbarn zu Schutthaufen wurden. Wie die Moschee einen Treffer abbekam. Das Café am Dorfplatz.

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