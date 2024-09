Mit einer Mittelstreckenrakete in Richtung Tel Aviv hat die Hisbollah klargestellt, dass sie eine Eskalation im Krieg gegen Israel nicht fürchtet. Die aus Südlibanon abgefeuerte Qadr-1-Rakete konnte von der israelischen Flugabwehr zwar zerstört werden. Der Einsatz der ballistischen Rakete zeigt aber, dass die Militanten bereit sind, auch ihre weiterreichenden, auf Zentralisrael zielenden Waffen einzusetzen. Der Konflikt mit der Hisbollah, der nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober begonnen hatte, verschärft sich seit Tagen. Weltweit wird befürchtet, dass ein offener Krieg in Libanon einen Regionalkrieg im Nahen Osten nach sich ziehen wird. UN-Generalsekretär António Guterres sprach in New York von „einem Pulverfass, das die Welt in Brand zu setzen droht“.

Israels Luftwaffe bombardiert das Nachbarland seit Tagen intensiv. Die Armee und der Geheimdienst Mossad haben dabei inzwischen fast die gesamte Führungsspitze der schiitischen Organisation getötet und angeblich zahlreiche Munitionslager und Waffensysteme zerstört. Libanons Gesundheitsminister Firass Abiad sagte in Beirut, am Mittwoch seien bei israelischen Militäreinsätzen mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen und 223 verwundet worden. Die Hisbollah selbst hatte bisher nur Kurzstreckenraketen abgeschossen – auf das nördliche Grenzgebiet und auf die nahe der Grenze gelegene Hafenstadt Haifa.

Premier Netanjahu gewinnt an Rückhalt nach den Einsätzen im Norden des Landes

Ein Raketenangriff auf Zentralisrael mit der Metropole Tel Aviv, dem Wirtschaftszentrum des Landes, könnte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zur weiteren Eskalation verleiten. Eine Bodeninvasion ist seit Längerem im Gespräch: Ziel einer israelischen Invasion wäre die Errichtung einer Sicherheitszone auf libanesischem Boden. Diese würde bis zum etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss reichen. So will das Militär erreichen, dass das nördliche Grenzgebiet Israels nicht länger von der Hisbollah beschossen werden kann.

Direkt nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober hatte Netanjahu die rund 60 000 Bewohner des Nordens in Sicherheit bringen lassen. Eine knapp acht Kilometer tiefe Grenzzone ist seit mehr als elf Monaten menschenleer, landwirtschaftliche Betriebe mussten aufgegeben werden. Neben der Rettung der noch immer Dutzenden Geiseln aus dem Gazastreifen ist die Sicherung des Nordens und die Rückkehr der Einwohner das entscheidende innenpolitische Thema in Israel. Netanjahus Regierung steht zwar unter Druck, gewinnt aber an Rückhalt im Zug der jüngsten Schläge gegen die Hisbollah.

Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Gallant haben immer wieder mit der Zerstörung des gesamten Libanon gedroht, wenn die libanesischen Militanten ihre Unterstützung der Hamas in Gaza nicht einstellten: Die Hisbollah feuert ihre Raketen „zur Unterstützung der Hamas“ nach Israel. Sie fordert ein sofortiges Ende des Gaza-Krieges und den Rückzug der israelischen Armee aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer.

Die Huthi in Jemen entwickeln sich zum Problem für die globale Schifffahrt

Vor allem die USA als wichtigster Partner Israels sind entschiedener Gegner einer israelischen Bodenoffensive. Auch die UN, Europa und die arabischen Staaten warnen Israel davor. Sie drängen auf eine diplomatische Lösung. Die Hisbollah macht aber ein sofortiges Ende des Gaza-Krieges zur Bedingung dafür, dass sie den Beschuss einstellt.

Im Hintergrund zieht die Islamische Republik Iran die Fäden. Die Hisbollah ist Eckstein einer von Iran angeführten „Achse des Widerstands“. Diese Allianz gibt vor, die Palästinenser zu unterstützen. Neben der Hisbollah gehören dem antiisraelischen Bündnis auch die Palästinensergruppen Hamas und Islamischer Dschihad an. Hinzu kommen Milizen in Syrien, im Irak und in Jemen.

Vor allem die Huthi in Jemen entwickeln sich zu einem Problem mit globalen Folgen. Die schiitischen Militanten, die den Norden des südarabischen Landes kontrollieren, beschießen die internationale Handelsschifffahrt ins Rote Meer seit Monaten. Die Route durch den Suezkanal und das Rote Meer ist ein zentraler Bestandteil der globalen Schifffahrt. Bisher haben die Huthi nur wenige Frachter und Tanker getroffen, zwei Schiffe sanken.

Laut dem Nachrichtenportal Al-Arabiya verhandeln sie aber über die Lieferung weitreichender Antischiffsraketen aus Russland. Al-Arabiya beruft sich dabei auf das Wall Street Journal. Demnach agiert Iran als Vermittler. Moskau soll noch nicht entschieden haben, die zielgenauen Jachont-Raketen mit ihrer Reichweite von 300 Kilometern zu liefern. Die Hisbollah wiederum soll seit Längerem über einige Jachont-Raketen verfügen.