Libanon:Rette sich, wer kann

Von Bernd Dörries

Jeder flieht auf seine Weise. In den Straßen von Beirut schleppen die Familien Matratzen und Tüten mit dem Nötigsten. Eltern liegen mit ihren Kindern in den Parks und auf den Straßen. Vor dem Flughafen bilden sich endlose Schlangen, viele kommen in der Hoffnung, noch ein Ticket zu ergattern, für einen der wenigen Flüge, die es noch gibt. Und wieder andere setzen sich in einen Bus, um nach Syrien zu fahren, von einem Krieg in den nächsten. Eine Million Libanesen sollen auf der Flucht sein.