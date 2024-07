Das Auswärtige Amt in Berlin fordert alle Deutschen auf, Libanon so schnell wie möglich zu verlassen. Doch Nasser Nasrallah wartet weiterhin darauf, dass mehr Gäste kommen aus Deutschland und Europa. In sein Hotel im Süden Libanons, am Rande von Tyros, mit mehr als 4000 Jahre Geschichte eine der ältesten Städte der Welt. Die antiken Griechen sahen in ihr den Geburtsort Europas.

In der jüngsten Zeit ist es wieder unruhig geworden in Tyros. Seit zehn Monaten – nach dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas im Süden Israels am 7. Oktober – sieht man vom Strand der Stadt aus die Rauchsäulen israelischer Raketeneinschläge weiter im Süden aufsteigen. Seit zehn Monaten fragen sich die Libanesen, ob der Krieg auch zu ihnen kommt, wieder zu ihnen kommt, so wie 2006, als Israel schon einmal gegen die Terrorgruppe Hisbollah zu Felde zog.

„Den Buchungen hat es nicht geschadet“, sagt Nasser Nasrallah, der sich den Nachnamen mit dem Hisbollah-Chef teilt, der für das ganze Schlamassel in Libanon mitverantwortlich ist. In den vergangenen Monaten war das Hotel trotz allem gut gebucht, es ist Hochsaison an der libanesischen Mittelmeerküste. „Ich war selbst überrascht“, sagt Nasrallah. Die Gäste sind vor allem Libanesen, die im Ausland wohnen, in Deutschland oder Westafrika, wohl kein anderes Land der Welt hat eine vergleichbar große Diaspora, mehr Libanesen leben im Ausland als daheim. Libanon hat etwa sieben Millionen Einwohner.

Leider habe er keinen Einfluss auf die Hisbollah, sagt der Außenminister

Jedes Jahr im Sommer bringen sie Milliarden Dollar zurück, geben ihr Geld in Restaurants aus oder investieren es in Wohnungen und Firmen. Ohne die Heimkehrer und ihr Geld würde das Land wahrscheinlich zusammenbrechen. Aber auch in der derzeitigen Lage kommen weiter Gäste, sagt Nasrallah. Nur die aus Deutschland haben es nun etwas schwer mit der Anreise, nachdem die Lufthansa alle Flüge ihrer Unternehmen vorerst ausgesetzt hat, genauso wie Air France. Die staatliche Middle East Airlines musste ihre Flüge reduzieren, da die Versicherungen so hohe Prämien für die Flüge ins Krisengebiet verlangen, dass sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Ansonsten sei alles recht normal, sagt Nasrallah. So wie eben Normalität in Libanon aussieht.

Zu der Normalität, der politischen Normalität, gehört auch, dass die Regierung der ganzen Welt versichert, dass sie leider gar keinen Einfluss darauf habe, was in ihrem Land passiert, dass sie zwar mit der Hisbollah spreche und sie bitte, eine weitere Eskalation zu unterlassen. Letztlich sei man aber auch nur Beobachter, sagte erst jetzt wieder Außenminister Abdallah Bou Habib dem amerikanischen Fernsehsender CNN. Er ist nur geschäftsführend im Amt, weil sich Libanons korrupte und verfilzte Elite nicht auf eine neue Regierung einigen kann.

Das Land steht kurz vor dem wirtschaftlichen Bankrott, aber auch das zählt seit Jahren zur Normalität. Staatliche Angestellte verdienen um die 200 Dollar im Monat. Auf entsprechendem Niveau sind auch die Vorkehrungen für den Fall gediehen, sollte Israel zum großen Schlag gegen die Hisbollah-Miliz ausholen: Es ist kaum etwas geschehen. Etwa 50 Tonnen medizinischer Güter seien verteilt worden, berichten Medien in Beirut, viel mehr offenbar nicht.

Montag herrschte tagsüber gespannte Ruhe, wie es in diplomatischen Bulletins zur Lage wohl heißen wird. Gestorben wird trotzdem, das gehört ebenfalls zur Normalität. Bei Drohnenangriffen im Süden des Landes wurden zwei Menschen getötet und drei verwundet, unter ihnen ein Kind, das berichtete Nachrichtenagenturen am Montag.

Der Krieg ist eigentlich längst da, nur spielt er sich ganz im Süden ab, jenseits des Blickfelds der meisten Libanesen. Etwa 500 Menschen sind seit Oktober getötet worden, fast 100 000 mussten ihre Häuser räumen. Sie haben die Region an der Grenze fast völlig der Hisbollah überlassen müssen, die sich dort seit Jahren eingräbt. Sie soll dort ein viel größeres Tunnelsystem errichtet haben als die Hamas in Gaza, was einen israelischen Angriff kompliziert macht – und auch weniger wahrscheinlich, so die Hoffnung vieler Libanesen. Manche sind aber auch davon überzeugt, dass die Rakete auf dem Golan nicht von der Hisbollah stamme, sondern von Israel selbst, das einen Krieg in Libanon provozieren wolle. So fasste die Zeitung L’Orient-Le Jour die Stimmungslage zusammen.

Früher zahlte die Hisbollah Hunderttausende für ein zerstörtes Haus

Die hatte sich in den vergangenen Monaten gefühlt auch gegen die Hisbollah gedreht, weil sich viele im Süden des Landes fragten, wofür all die Zerstörung denn gut sei, all das Leid. Früher zahlte die Hisbollah Hunderttausende für ein zerstörtes Haus, heute gibt es für die Vertriebenen nur noch 200 Dollar im Monat, Zehntausende haben ihr Zuhause verloren und ihren Job. Das alles für die Solidarität mit den Palästinensern, viele Libanesen verstehen es nicht mehr. Laut sagen können sie es nicht, nicht in der jetzigen Lage. Die Hisbollah ist ein Staat im Staate, der keine Kritik duldet. Lang ist die Liste derjenigen, die zum Schweigen gebracht wurden.

Die Hisbollah hat angekündigt, so lange weiterzukämpfen, bis der Krieg in Gaza beendet wird. Das verheißt nichts Gutes für Libanon, für Tyros, die malerische Stadt am Mittelmeer, und für Nasser Nasrallah und sein Hotel, all seinem Optimismus zum Trotz.