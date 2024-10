Libanon:Mit einer „begrenzten Aktion“ fing es an

„Betet für Libanon “, so steht es auf sehr vielen Leuchtwerbetafeln in Beirut, man sieht eine Kerze, die brennt und die Bitte, das Land in seine Gebete einzuschließen. Achtzehn Religionsgemeinschaften gibt es in Libanon, Drusen, Schiiten, Sunniten, Maroniten und all die anderen. In ihren Kirchen und Moscheen und Schreinen beten die Libanesen in diesen Tagen zu ihren jeweiligen Göttern und Propheten und Heiligen. Sie suchen Halt im Glauben, hoffen, dass sie der Beistand von oben vor einem neuen Krieg bewahrt - und wissen gleichzeitig, dass die vielen verschiedenen Religionen das Land in genau jenen Konflikt geführt haben, den sie doch eigentlich so fürchten, vor dem sie Gott bewahren soll.

„Ich bete zu Gott, dass es nicht wieder so kommt wie 2006“, sagt ein Christ in Beirut. In einem anderen Viertel hofft ein Sunnit das gleiche, erzählt, wie er den Bürgerkrieg überlebte, der bis 1990 das Land verwüstete. Wenn sie erzählen, hört man über ihnen manchmal die Drohnen der israelischen Armee, die über dem ganzen Land fliegen, die neue Informationen sammeln für den nächsten Schritt, die Bodenoffensive, die wenig später tatsächlich kommen wird: Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht von Montag auf Dienstag mit begrenzten gezielten Operationen gegen Ziele der Hisbollah in Südlibanon begonnen.

Die Menschen in Libanon haben aber schon einige Erfahrungen mit Aktionen, die „begrenzt“ begannen und sich dann zu einem unkontrollierten Krieg entwickelten, zu einem Albtraum.

Der ist letztlich bereits da, im ganzen Land fallen Bomben, mehr als 1000 Menschen sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums ums Leben gekommen, Hisbollah-Kämpfer und Zivilisten. Eine Million Menschen sollen ihre Häuser verlassen haben, aus Angst, getroffen zu werden, sie schlafen in den Parks und in ihren Autos.

Sie suchen jemanden, der ihnen sagt, wie es weitergeht

Manche freuen sich über den Tod des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, der aus ihrer Sicht das Land als Geisel hielt, zum Vasallen Teherans machte. Andere trauern, suchen Orientierung, jemanden, der sagt, wie es weitergeht. Die Regierung tut es nicht, sie ist nur geschäftsführend im Amt, einen Präsidenten gibt es schon seit zwei Jahren nicht mehr, weil sich die vielen Gruppen und ihre politischen Parteien nicht auf einen Kandidaten einigen konnten.

Israel will das Vakuum nutzen, um zu schauen, wie weit es kommt mit der Zerstörung der Hisbollah. Es beruft sich auf die Resolution 1701, die 2006 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet wurde, nach dem bislang letzten Einmarsch der Israelis, und die den Rückzug aller bewaffneten Gruppen aus einer Zone von etwa 30 Kilometer zur israelischen Grenze vorsieht, bis zum Litani-Fluss. Umgesetzt wurde sie nie, die dort stationierten Unifil-Friedenstruppen unter deutscher Beteiligung notieren seit Jahren brav jede Rakete, die die Hisbollah nach Israel abschießt, und jede, die von dort zurückkommt.

Israel will nun versuchen, die Abschussbasen der Hisbollah zu zerstören, die Bedrohung seines nördlichen Landesteils zu beseitigen. Wie groß die Erfolgsaussichten sind, das müssten die Generäle in Jerusalem selbst wissen.

Damals ging es gegen die PLO, Israel erreichte keines seiner Ziele

In Libanon erinnert man sich noch gut an die Operation Litani, die im März 1978 begann, als begrenzte Aktion, so wie sie jetzt wieder kommen soll, die damals aber maßgeblich dazu beitrug, Libanon zu einem Schlachtfeld aller gegen alle zu machen. Damals war der Gegner die PLO von Yassir Arafat, die Libanon als Basis für den Krieg gegen die Zionisten benutzte, wie sie die Gegner nannte. Israel marschierte 1978 ein, unterstützte dann eine christliche libanesische Miliz, die Palästinenser massakrierte, kam 1982 erneut mit Bodentruppen, versuchte schließlich, eine christliche pro-israelische Miliz an die Macht zu bringen. Das Land versank acht weitere Jahre im Krieg. Israel erreichte keines seiner Ziele. 1982 gründete sich die Hisbollah, ein noch radikalerer Gegner als die PLO.

Heute spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wieder davon, die regionale Ordnung verändern zu wollen. Und in Libanon fragen sie sich, was das für ihr Land bedeutet, deren Führer sich bereits die vergangenen Jahre auf nichts einigen konnten. Achtzehn Sekten gibt es, so nennt man die Gruppen und Religionen hier, die dann in weitere Untergruppen zerfallen. Ein riesiges Puzzle an Interessen, Allianzen, Traumata, an Hass und Zielen, das immer neu zusammengesetzt das ganze Land ergibt. Jeder Eingriff von außen bringt es durcheinander, setzt es neu zusammen, selten so, wie es geplant war.

Die ersten Politiker versuchen bereits, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Richtung des Landes in die ihre zu drehen. Auch die Hisbollah wird wieder mitmischen, mit ihren Abgeordneten im Parlament, sie wird versuchen, den Königsmacher zu spielen. Andere werden alles daran geben, genau das zu verhindern.

34 Jahre ist das Ende des Bürgerkriegs her, das ist lange, einerseits, aber auch nur eine Generation. Man sieht die Spuren der Kämpfe noch, die Einschusslöcher, die Ruinen, manche hat man so belassen, als Warnung, oder damit jeder sieht, wo das jeweilige Viertel steht. An den Wänden kleben in manchen Straßen die großen Poster von Milizenführern, die schon seit Jahrzehnten tot sind. Doch die Waffen sind noch da. Noch ist es ein weiter Weg, bis die Gruppen wieder danach greifen. Aber nach den vergangenen zwei Wochen gelten viele Gewissheiten nicht mehr in Libanon, wurden viele rote Linien überschritten. An den Straßenkreuzungen in Beirut, die christliche von muslimischen Vierteln trennen, hat die libanesische Armee Stellung bezogen.