Mit einer gigantischen Trauerfeier für Hassan Nasrallah versucht die Hisbollah, ihren nach dem Krieg gegen Israel verlorenen Einfluss in Libanon wieder herzustellen. Nasrallah war drei Jahrzehnte lang Führer und Generalsekretär der Schiitenmiliz. Auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen Israel und der Hisbollah wurde er mit einem Bombenangriff auf seine unterirdische Kommandozentrale in Beirut getötet. Der von den Schiiten in Libanon und der Region wie ein Heiliger verehrte Nasrallah soll nun am Sonntag in Beirut bestattet werden. Erwartet werden bis zu einer halben Million Schiiten aus Libanon und der Region. Die Hisbollah will eine Gedenkfeier für Nasrallah und seinen ebenfalls von den Israelis getöteten Nachfolger Hashim Safieddine abhalten. Nasrallahs Sarg soll an seinen Grabplatz in der Beiruter Schiitenvorstadt Dahieh gefahren und bestattet werden. Die Massenveranstaltung bietet der Hisbollah die Gelegenheit, ihre noch immer enorme politische Macht in Libanon zu demonstrieren. Der neue Staatschef Joseph Aoun und die gerade erst ernannte Regierung von Premier Nawaf Salam versuchen, den Einfluss der Schiiten zu beschneiden und sie zu entwaffnen.