NahostHisbollah entwaffnen – nur wie?

Anhänger der Hisbollah in Tyre protestieren am 27. August gegen einen geplanten Besuch des US-Gesandten in Südlibanon.
Anhänger der Hisbollah in Tyre protestieren am 27. August gegen einen geplanten Besuch des US-Gesandten in Südlibanon. (Foto: Mahmoud Zayyat/AFP)
  • Die libanesische Regierung hat die historische Entscheidung getroffen, die Hisbollah zu entwaffnen und das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen.
  • US-Gesandter Tom Barrack kehrte ohne israelische Zugeständnisse aus Jerusalem zurück, obwohl er einen schrittweisen Entwaffnungsplan versprochen hatte.
  • Die Hisbollah weigert sich weiterhin zu kooperieren und droht mit Bürgerkrieg, während Experten bezweifeln, dass eine Entwaffnung ohne Gewalt möglich ist.
Die Regierung in Beirut hat die historische Entscheidung getroffen, das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Über eine heikle Machtprobe und die Zukunft der schiitischen Miliz Hisbollah, die mit Bürgerkrieg droht.

Von Bernd Dörries, Beirut

Vor dem Justizpalast in Beirut knattern die Roller vorbei an den Straßensperren des Militärs. Manchmal werden ein paar Männer in Handschellen hineingeführt. Heraus kommen an diesem Morgen fünf Herren in Anzügen, was bei Temperaturen über 30 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit eine gewagte Sache ist. Aber es ist aus ihrer Sicht schließlich ein historischer Tag. „Wir haben heute eine Klage gegen Naim Kassim eingereicht, vor zehn Jahren wäre das unmöglich gewesen, wir sind in einem neuen Zeitalter“, sagt Ashraf Rifi, Parlamentsabgeordneter der Erneuerungsblocks im Abgeordnetenhaus.

