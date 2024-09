Hisbollah -Anführer Hassan Nasrallah hat die tödlichen Explosionen von technischen Geräten in den vergangenen Tagen in Libanon als „Massaker“, „Massenvernichtung“ und „Kriegsverbrechen“ und „Kriegserklärung“ bezeichnet. In Libanon sei ein so großer Angriff bisher nicht passiert, in dieser Form möglicherweise auch weltweit noch nicht, sagte er in einer Rede am Donnerstag. Er warf Israel vor, mit den Angriffen „alle roten Linien“ überschritten zu haben. Die Befehlsstrukturen der Miliz hätten die Anschläge aber nicht beschädigt. Eine Vergeltung oder andere Reaktionen kündigte er in seiner Rede nicht an, sondern sprach davon, dass die Ereignisse der letzten Tage eine Neubewertung erforderten. Die Angriffe an der libanesisch-israelischen Grenze würden nicht eingestellt, solange der Krieg im Gazastreifen nicht beendet werde, ergänzte er.

Nach den Vorfällen der vergangenen Tage besteht weiter die Sorge vor einem großen Angriff der Hisbollah auf Israel. Beide Seiten meldeten am Donnerstag gegenseitige Angriffe. Die israelische Armee teilte mit, dass zwei ihrer Soldaten bei Beschuss aus Libanon getötet wurden. Acht weitere Soldaten sollen laut israelischen Medienberichten bei einem Angriff verletzt worden sein, einer davon schwer. Das israelische Militär wiederum attackierte in der Nacht nach eigenen Angaben mit Kampfjets und Artillerie Stellungen der Hisbollah in mehreren Orten in Libanon. Ziel soll auch ein Waffenlager gewesen sein.

Zu den Explosionen am Dienstag und Mittwoch liegt eine offizielle Stellungnahme aus Israel nach wie vor nicht vor. Libanesische Sicherheitskreise werfen dem israelischen Geheimdienst Mossad vor, für die Vorfälle verantwortlich zu sein. Ehemalige israelische Militärs sagten dem Wall Street Journal, das Vorgehen ziele wahrscheinlich darauf ab, die Hisbollah zu zwingen, ihre grenzüberschreitenden Angriffe einzustellen.

Die Zahl der Todesopfer infolge der Explosionen soll insgesamt auf 37 gestiegen sein, wie der geschäftsführende libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad in Beirut auf einer Pressekonferenz erklärte. Allein am Mittwoch seien es 25 Tote gewesen. Außerdem sollen laut Abiad an beiden Tagen insgesamt etwa 3000 Menschen verletzt worden sein. Am Dienstag waren an verschiedenen Orten Pager explodiert, am Mittwoch viele andere technische Geräte, vor allem Walkie-Talkies. Diese Geräte seien deutlich größer als die Pager, sagte Abiad. „Das erklärt, warum wir am Mittwoch schwerere Verletzungen hatten als am Tag zuvor.“

Zuvor war allein am Dienstag von etwa 2800 Verletzte die Rede. Die Zahl wurde vom Gesundheitsministerium korrigiert. Einige der Verwundeten hätten sich bei verschiedenen Krankenhäusern vorgestellt, bevor sie behandelt werden konnten. Daher sei es zu Doppelungen gekommen. Die Zahl der Verletzten vom Dienstag belaufe sich nach derzeitigem Stand auf 2323, sagte der Minister. Am Mittwoch habe es 608 Verletzte gegeben.

Die explodierten Walkie-Talkies sehen aus wie Geräte des japanischen Herstellers Icom. Sie tragen die Typenbezeichnung IC-V82. Auf Fotos sind Teile einiger detonierter Geräte zu sehen. Laut Icom wurde jedoch die Produktion der Modelle schon 2014 eingestellt. „Es ist unmöglich, dass während der Herstellung eine Bombe in eines unserer Geräte eingebaut wurde“, sagte Icom-Chef Yoshiki Enomoto.

Libanon verbietet Walkie-Talkies und Pager in Flugzeugen

In Libanon besteht die Sorge vor weiteren Attacken mit technischen Geräten. Reisende dürfen deshalb von sofort an keine Pager und Walkie-Talkies mehr mit an Bord von Flugzeugen nehmen. Die Geräte würden am Flughafen beschlagnahmt, teilte die Behörde für zivile Luftfahrt mit. Sie forderte Fluggesellschaften dazu auf, ihre Passagiere darüber zu informieren, dass die Geräte bis auf Weiteres nicht auf dem Airport der libanesischen Hauptstadt Beirut mitgeführt werden dürfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Libanons. Auch deren Luftfrachtversand sei untersagt worden.

Wegen der aktuellen Lage in Nahost kommt an diesem Freitag der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mahnte die Konfliktparteien zur Besonnenheit. „Ich warne alle Seiten vor weiterer Eskalation in Nahost“, schrieb sie auf der Plattform X. „Seit Monaten führen wir und all unsere Partner Gespräche, telefonieren uns die Finger wund, ringen um die kleinsten Fortschritte Richtung Stabilität“, erklärte sie. „Schlag und Gegenschlag bringen die Region keinen Millimeter zum Frieden.“

Seit Ausbruch des Krieges im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 kommt es immer wieder zu Gefechten zwischen Israel und der Hisbollah. Aufgrund von Granaten- und Raketenbeschuss sowie wegen Drohnenangriffen haben Tausende Israelis die Grenzregion verlassen und leben in provisorischen Unterkünften. Die Miliz will die Attacken erst einstellen, wenn sich Israel mit der Hamas auf einen Waffenstillstand verständigt. (Mit Material von dpa und Reuters)