Erst am Donnerstagabend, kurz bevor die Verhandlungen in Washington beginnen konnten, schallte in der nordisraelischen Grenzstadt Israel erneut der Raketenalarm. Die Hisbollah bestätigte kurz darauf, dass sie eine Salve als Reaktion auf mutmaßliche israelische Verstöße gegen die Waffenruhe abgefeuert hatte. Die israelischen Streitkräfte hatten allein am Mittwoch fünf Menschen in Südlibanon getötet. Darunter die bekannte libanesische Journalistin Amal Khalil. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam sprach von einem „gezielten Angriff“ und bezeichnete Khalils Tod als „Kriegsverbrechen“.