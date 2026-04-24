Erst am Donnerstagabend, kurz bevor die Verhandlungen in Washington beginnen konnten, schallte in der nordisraelischen Grenzstadt Israel erneut der Raketenalarm. Die Hisbollah bestätigte kurz darauf, dass sie eine Salve als Reaktion auf mutmaßliche israelische Verstöße gegen die Waffenruhe abgefeuert hatte. Die israelischen Streitkräfte hatten allein am Mittwoch fünf Menschen in Südlibanon getötet. Darunter die bekannte libanesische Journalistin Amal Khalil. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam sprach von einem „gezielten Angriff“ und bezeichnete Khalils Tod als „Kriegsverbrechen“.
Israel und LibanonDie Waffenruhe wird fortgesetzt, genauso unsicher wie bisher
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Israel und Libanon wollen für weitere drei Wochen die Waffen schweigen lassen – länger, als viele für möglich gehalten haben. Allerdings haben Hisbollah und Israel auch gegen die bestehende Waffenruhe mehrfach verstoßen.
Von Leonard Scharfenberg, Tel Aviv
An der israelisch-libanesischen Grenze:„Wir wollen keine Ruhe, wir wollen dauerhaften Frieden“
Der Norden Israels ächzt unter den wiederkehrenden Kriegen gegen die Hisbollah. Trotzdem lehnen viele Bewohner hier die Waffenruhe ab. Sie wünschen sich, dass die Armee es zu Ende bringt.
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