Tom Barrack schien kurz davor, einen Purzelbaum zu schlagen, zumindest verbal. „Unglaublich zufrieden“, sei er, sagte der Nahostvermittler von US-Präsident Donald Trump, als er am Montag den Präsidentenpalast in Beirut verließ, wo ihm Amtsinhaber Joseph Aoun gerade einen Plan vorgelegt hatte, wie die Regierung die Hisbollah -Miliz entwaffnen wolle. „Was die Regierung uns in sehr kurzer Zeit vorgelegt hat, ist etwas Spektakuläres“, sagte Barrack. Er klang so, als sei es schon fast ausgemachte Sache, dass die Hisbollah ihre Waffen abgeben wird.

Aber auch Barrack weiß, dass es ganz so weit noch nicht ist, und schickte eine freundlich verpackte Warnung hinterher. Die USA und damit er selbst stünden bereit, um den Wandel in Libanon zu unterstützen: „Wenn Sie keinen Wandel wollen, ist das kein Problem. Der Rest der Region bewegt sich im Mach-Tempo, und Sie werden zurückbleiben.“

Formal gesehen ist Barrack Botschafter der USA in der Türkei, daneben trägt er noch den Titel als Sondergesandter des Präsidenten für Syrien. Und weil er schon einmal in der Nähe ist, kümmert er sich nun auch um Libanon.

In einem Korridor an der Grenze zu Israel hat die Hisbollah offenbar schon fast alle Waffen abgegeben

Das Land hat die historische Chance, sich von der Umklammerung der Hisbollah zu befreien. Die nach dem 7. Oktober 2023 aus Solidarität mit der Hamas mit dem Raketenbeschuss von Israels Norden begann. Von dort erwiderte man das Feuer, und schlug schließlich im Herbst 2024 zu, erst explodierten Tausende Pager in den Händen der Hisbollah-Mitglieder, von Israel mit Sprengstoff manipuliert. Ein großer Teil ihres Raketenarsenals wurde vernichtet, und ihr Führer Hassan Nasrallah in seinem Bunker getötet. Monate später fiel noch das Assad-Regime in Syrien, dann der Angriff auf die Mullahs in Teheran. Die Hisbollah wurde immer weiter geschwächt und von ihren Unterstützern isoliert.

Präsident Aoun und die neue Regierung hatten es sich im Januar 2025 zur Aufgabe gemacht, die Hisbollah zu entwaffnen. So wie es auch der Waffenstillstandsvertrag mit Israel vorsieht, der im November 2024 geschlossen wurde. In einem Korridor etwa 30 Kilometer von der Grenze mit Israel entfernt, hat die Hisbollah tatsächlich offenbar fast alle Waffen abgegeben. Die israelische Armee hat sich aber nicht wie vereinbart zurückgezogen, hält weiter fünf Stützpunkte und bombardiert fast täglich angebliche Stellungen der Hisbollah, die das Feuer aber nicht erwidert. Sich aber auch weigert, sich vollständig entwaffnen zu lassen, wie es die Mehrheit der Libanesen ebenfalls wünscht.

Präsident Aoun, der davor Armeechef war, hatte im Januar versprochen, mit der Hisbollah zu verhandeln, über die Aufgabe der Waffen, ohne Zeitdruck und Einfluss von außen. Große Fortschritte gab es nicht. Die Hisbollah spielte auf Zeit, bewegte sich kaum.

Barrack versucht nun, etwas mehr Dynamik in die Sache zu bringen. Sein Ansatz: „Karotte und Stöckchen“, so sagte er es selbst. Er will der Hisbollah ein Angebot machen.

Baracks Großeltern waren aus Libanon in die USA ausgewandert

Die beharrt auf der einen Seite auf ihren Waffen, die auch eine Garantie für ihre besondere Machtstellung innerhalb von Libanon ist. Auf der anderen Seite ist sie militärisch geschwächt und gedemütigt. Sie sah sich immer als der Verteidiger des Landes gegen Israel. Nun hat sie das ganze Land aber in einen absolut sinnlosen Konflikt hineingezogen. Unter dessen Folgen vor allem ihre eigene Anhängerschaft leidet, die Schiiten im Süden des Landes: Tausende Häuser wurden dort von Israel zerstört. Für den Wiederaufbau stünden Milliarden aus den Golfländern bereit, die massiv in Libanon investieren könnten – wenn sich die Hisbollah entwaffnet. Das ist die Karotte, die Barrack hinhält.

Trump kennt ihn aus der Immobilienbranche, er gehörte zu seinen besten Spendensammlern und ist ein enger Freund. Der auch Arabisch spricht und seit Jahrzehnten am Golf Geschäfte macht, einst den Fußball-Klub Paris St. Germain kaufte und an Katar weitergab. Seien Großeltern waren aus Libanon in die USA ausgewandert, er kennt die lokalen Verhältnisse. Während sich die bisherige Sondergesandte Morgan Ortagus gerne mit der libanesischen Elite auf Twitter zoffte und zu Besuchen in Beirut eine Kette mit dem Davidstern trug, zollt Barrack seinen Gesprächspartnern Respekt.

Auch der Hisbollah: „Die Hisbollah muss sehen, dass es für sie eine Zukunft gibt, dass dieser Weg nicht nur gegen sie gerichtet ist, sondern dass es auch für sie einen Schnittpunkt von Frieden und Wohlstand gibt.“ In den Tagen vor dem Besuch hatten Führungskader der Agentur Reuters gesagt, dass sich die Hisbollah womöglich von ihren schweren Waffen trennen könnte. Bis zu einem Abkommen ist es dennoch ein weiter Weg. Barrack will aber bald zurück sein in Beirut.