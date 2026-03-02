Zeinab Fneish hat noch ihren Schlafanzug an und die zwei Kinder an der Hand, als sie mitten in der Nacht ihr Dorf verlässt im Süden von Libanon, nah an der israelischen Grenze. Jetzt sitzt sie mit 40 Verwandten und Freunden in einem einzigen Zimmer in Sidon an der Mittelmeerküste. Sie hört die israelischen Raketen und Bomben, die immer wieder in der Ferne einschlagen, und fragt sich, was auf sie zukommt.
Eskalation im Nahen OstenZehntausende Libanesen fliehen in Panik
Die Hisbollah hat zur Unterstützung Irans Raketen auf Israel abgefeuert. Dessen Luftwaffe schlägt nun in Libanon mit erbarmungsloser Härte zurück. Die Menschen aber haben genug davon, wieder in einen neuen Krieg hineingezogen zu werden.
Von Bernd Dörries, Kairo
