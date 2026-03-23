Für viele Libanesen aus dem Süden des Landes war bei der Rückkehr aus dem Norden die Qasmiyeh-Brücke der letzte – unfreiwillige – Stopp vor ihren Heimatdörfern: Die reguläre Armee hatte hier auf beiden Seiten des Litani-Flusses einen Checkpoint, an dem zwar alle Autos durchgewinkt wurden, es aber auf der Autobahn trotzdem immer einen Stau gab. Viele nutzten die Wartezeit, um den Lieben daheim anzukündigen, dass sie bald zu Hause wären, und sie zu bitten, vielleicht schon mal Kaffee aufzusetzen.
Krieg in NahostWird Südlibanon ein Teil Israels?
Lesezeit: 3 Min.
Die israelische Armee bereitet eine Ausweitung der Bodenoffensive gegen die Hisbollah im Süden Libanons vor. Politiker in Jerusalem fordern, das Gebiet zu annektieren.
Von Bernd Dörries, Beirut
Krieg in Nahost:Warum sich die Hamas von ihrem Paten Iran distanziert
Eigentlich wollte die Terrorgruppe immer vereint mit dem Regime in Teheran kämpfen. Doch der Iran-Krieg trifft auch andere Förderer der Hamas, die für den Wiederaufbau im Gazastreifen wichtig sind.
Lesen Sie mehr zum Thema