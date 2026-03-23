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Krieg in NahostWird Südlibanon ein Teil Israels?

Lesezeit: 3 Min.

Das südlibanesische Dorf Mayfadoun nach einem israelischen Luftangriff am Wochenende.
Das südlibanesische Dorf Mayfadoun nach einem israelischen Luftangriff am Wochenende. DPA

Die israelische Armee bereitet eine Ausweitung der Bodenoffensive gegen die Hisbollah im Süden Libanons vor. Politiker in Jerusalem fordern, das Gebiet zu annektieren.

Von Bernd Dörries, Beirut

Für viele Libanesen aus dem Süden des Landes war bei der Rückkehr aus dem Norden die Qasmiyeh-Brücke der letzte – unfreiwillige – Stopp vor ihren Heimatdörfern: Die reguläre Armee hatte hier auf beiden Seiten des Litani-Flusses einen Checkpoint, an dem zwar alle Autos durchgewinkt wurden, es aber auf der Autobahn trotzdem immer einen Stau gab. Viele nutzten die Wartezeit, um den Lieben daheim anzukündigen, dass sie bald zu Hause wären, und sie zu bitten, vielleicht schon mal Kaffee aufzusetzen.

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