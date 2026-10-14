Die libanesische Miliz ist im eigenen Land so unbeliebt wie nie. Nun zahlt sie schiitischen Familien bis zu 14 000 Dollar. Das Geld kommt wohl aus Iran.

Scheich Ali Damusch macht den Eindruck, als freue er sich, mal wieder unter Menschen zu kommen. Der Vorsitzende des Exekutivrats der Hisbollah schüttelt Hände, ein Wangenküsschen hier, ein anderes dort. Was macht die Familie? Lange nicht gesehen. Für Damusch ist dieser Dienstagmorgen eine Art Heimkehr. Er steht im Veranstaltungssaal eines Vorortes von Beirut, wo die Partei besonders viele Anhänger hat und wo ihn nun ein paar Dutzend Menschen begrüßen.