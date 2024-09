Was bisher über die Pager-Explosionen in Libanon bekannt ist

Von Bernd Dörries, Helmut Martin-Jung, Kairo/München

Diesmal piepste oder vibrierte es nicht in der Hosentasche, sie flog einfach in die Luft. In Libanon explodierten am Dienstag kleine Pager, mit denen die Kämpfer der Hisbollah untereinander kommunizieren. Acht Tote soll es bisher gegeben haben, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Abend mit, darunter sei ein kleines Mädchen. 2750 Verletzte zählten die Behörden bis zum Abend, darunter nach libanesischen Angaben auch Zivilisten. Mindestens 200 Menschen seien in einem kritischen Zustand.