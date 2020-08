Im Kampf gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus hat Libanon erneut scharfe Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Von Freitag an gilt bis 6. September eine Ausgangssperre von 18 Uhr bis sechs Uhr. Lebensmittelgeschäfte dürfen tagsüber öffnen. Komplett schließen müssen Schulen, Einkaufszentren, Fitness- und Schönheitsstudios , Gastgewerbe, Strände und Nachtclubs. Nicht betroffen von den Einschränkungen seien Arbeiten im Zusammenhang mit der Explosion in Beirut vom 4. August. Libanon verzeichnete am Dienstag 421 bestätigte Neuinfektionen sowie zwei weitere Todesfälle. Insgesamt infizierten sich damit seit Beginn der Pandemie etwa 9800 Menschen mit dem Virus; 107 starben. Der Gesundheitsminister der Übergangsregierung, Hamad Hassan, warnte vor einem möglichen drastischen Anstieg der Infektionszahlen und einer völligen Überlastung des Gesundheitswesens. Zusätzlich zur Corona-Krise muss es nach der Explosion im Beiruter Hafen die Versorgung von fast 6000 Verletzten bewältigen.