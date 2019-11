Es sollte ein Befreiungsschlag werden, endete jedoch als Eigentor: Am Dienstagabend wollte Libanons Präsident Michel Aoun beruhigend auf sein Volk einwirken, das seit mittlerweile 28 Tagen auf die Straße geht, um ein Ende der Korruption und tief greifende Reformen im Sechs-Millionen-Staat zu fordern. Aoun ließ sich von zwei Journalisten interviewen, alle TV-Sender des Landes übertrugen live - zumindest sollte eine entsprechende Einblendung am oberen Bildschirmrand diesen Eindruck erwecken. Dass einige Aktivisten bald enthüllten, dass das Interview in Wirklichkeit voraufgezeichnet und geschnitten war, kann man als Peinlichkeit einstufen - oder als Lappalie, verglichen mit den Reaktionen, die Aoun schließlich mit seinen Aussagen provozierte.

Die ersten Aussagen des 84-jährigen Staatsoberhaupts mögen noch gut angekommen sein bei den Demonstranten, die seit Wochen Teile von Beirut und anderen Städten lahmlegen und immer wieder wichtige Verkehrsachsen blockieren. Ihre Anliegen seien berechtigt, sagte Aoun. In der nach dem Rücktritt von Premier Saad Hariri neu zu formierenden Regierung, über die das Parlament an diesem Donnerstag oder am Freitag beraten könnte, sollten sie deshalb etwas zu sagen haben, befand Aoun. Vor allem aber, fuhr der Präsident fort, sollten sie nun heimgehen, sonst drohe eine Katastrophe. "Das Land wird sterben, wenn die Demonstranten auf den Straßen bleiben", sagte Aoun. "Sogar, wenn wir keine Gewalt anwenden." Vor allem, dozierte Aoun hinter seinem Edelholz-Schreibtisch mit Goldbeschlägen, sei nun eine Rückkehr zur Normalität wichtig.

Genau das - eine Rückkehr zum alten Trott, der den Politikern ein "Weiter so" ermöglicht - will die Protestbewegung jedoch verhindern. Deshalb hätten wahrscheinlich sogar schon diese Sätze Aouns genügt, um neue Demonstranten zu mobilisieren und den Protesten neuen Schwung zu verleihen. Doch dann setzte Aoun noch einen drauf: "Wenn die Leute mit keiner annehmbaren Führung zufrieden sind, dann sollen sie eben auswandern." Mit dieser Bemerkung ließ Aoun unfreiwillig tief in sein Amtsverständnis blicken, das in etwa dem gleichkommen dürfte, das Bertolt Brecht 1953 nach dem Aufstand des 17. Juni der DDR-Führung zuschrieb. Das Volk habe das Vertrauen der Regierung verscherzt, schrieb Brecht damals, "wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?"

Noch bevor die Übertragung von Aouns Interview beendet war, hatten Demonstranten in der Nacht zum Mittwoch mehrere zentrale Verkehrsknotenpunkte in Beirut besetzt und Barrikaden aus brennenden Reifen errichtet. Im Süden der Hauptstadt wurde ein Demonstrant von der Kugel eines Soldaten getroffen, der im Ort Khaldeh eine Straßenblockade auflösen wollte. Der Mann war Mitglied der Progressiven Sozialistischen Partei des Drusen Walid Dschumblatt, einem alten Gegner von Aoun. Er verstarb in der Nacht im Krankenhaus und gilt nun als der erste Tote, den die Protestbewegung zu beklagen hat.

Der Präsidentenpalast in Baabda südöstlich von Beirut wurde unterdessen großräumig vom Militär abgesperrt, um Protestierer fernzuhalten. Dennoch marschierten am Mittwoch größere Demonstrationszüge in Richtung des Palastes, teils gelang es ihnen, Absperrungen zu überwinden. Aoun zog es vor, sich besser nicht noch einmal zu äußern.