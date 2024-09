Für Manja Kliese war die Herausforderung in den vergangenen Wochen, die Spannung zu halten, wie ein Skispringer, der oben auf der Schanze steht, aber wegen Windböen immer wieder vom Balken muss. Kliese, 46, ist allerdings Diplomatin und die Chefin des „Kellers“, wie sie im Auswärtigen Amt das Krisenreaktionszentrum im Untergeschoss des Gebäudes in Berlin-Mitte nennen. Die armdicken Tresortüren in dem Trakt am Werderschen Markt stammen noch aus den Dreißigerjahren, als die Reichsbank hier Wertpapiere aufbewahrte.

Am Freitag trat hier erneut der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. In Libanon hat sich die Lage wieder massiv zugespitzt. Am Dienstag explodierten Tausende Pager von Mitgliedern der radikal islamistischen Schiitenmiliz Hisbollah, am Mittwoch Funkgeräte. Seither folgt Schlag auf Schlag. In der Nacht auf Freitag bombardierte Israels Luftwaffe Hunderte Raketenwerfer und Stellungen der von Iran kontrollierten Hisbollah. Am Nachmittag feuerte die Hisbollah mehr als 100 Raketen, darauf griffen Kampfjets ein Ziel in Beirut an.

Für Kliese heißt das: Jede Minute kann die Entscheidung fallen, deutsche Staatsangehörige und ihre Angehörigen aus Libanon zu in Sicherheit bringen. Die „schnelle Luftabholung“, wie es offiziell heißt, dürfte sich aber dieses Mal deutlich schwieriger gestalten als im Libanonkrieg 2006. Das Auswärtige Amt muss davon ausgehen, dass der internationale Rafik-Hariri-Flughafen in Beirut im Falle eines umfassenden Krieges, wenn überhaupt, nur für eine sehr kurze Zeit und unter großem Risiko angeflogen werden kann. Alternativen gibt es nicht.

Israel bombardierte 2006 die drei Start- und Landebahnen, am zweiten Tag des Krieges. Zudem ist die Vorstadt Dahieh, die zwischen dem Stadtzentrum von Beirut und dem Flughafen liegt, über der Erde zwar ein Wohnviertel, im Untergrund aber mit Tunneln und Bunkern durchzogen und ein Kommandozentrum der Hisbollah, das ebenfalls erneut bombardiert werden dürfte.

Auf dem Landweg könnten allenfalls Doppelstaater mit libanesischem Pass nach Syrien ausreisen. Allerdings wäre das kaum eine sichere Lösung: Israel dürfte sowohl Ziele in der Bekaa-Ebene im Norden Libanons angreifen, einer Hochburg der Hisbollah, als auch im Großraum Damaskus, wo die iranischen Revolutionsgarden Militäreinrichtungen und Verkehrswege für die Versorgung der Hisbollah nutzen.

Letztlich bleibt vor allem der Seeweg nach Zypern, um eine größere Zahl von Menschen in Sicherheit zu bringen. Allerdings ist der Hafen von Beirut seit der massiven Detonation von 2700 Tonnen Ammoniumnitrat im August 2020 nur eingeschränkt nutzbar. Größere Schiffe können dort nicht anlegen. Und die verbliebenen Anlagen müssten sich alle Länder teilen, die ihre Bürger außer Landes bringen wollen. Darunter sind USA, die ebenso wie Frankreich deutlich mehr Staatsangehörige in Libanon haben als Deutschland.

Für Kliese hat sich zumindest in diesem Punkt die Lage ein wenig entspannt. Derzeit sind etwa 1200 deutsche Staatsangehörige samt engsten Verwandten auf der Krisenvorsorgeliste registriert. Die Zahlen sind nicht zuverlässig, weil es keine Pflicht gibt, sich einzutragen und auch nicht immer alle Familienmitglieder aufgeführt werden. In der Ferienzeit waren aber auch schon einmal 3000 Menschen auf der Liste. Die geschätzte Zahl der Deutschen in Libanon lag bei bis zu 6000.

Das Auswärtige Amt hat die deutschen Staatsangehörigen, die sich noch in Libanon aufhalten, am Donnerstag erneut mit Nachdruck zur Ausreise aufgefordert. „Nachdem Israel die Rückkehr der Bewohner in die evakuierten Gebiete im Norden Israels zu einem Kriegsziel erklärt und verkündet hat, den Schwerpunkt des Krieges nach Norden an die Grenze zu Libanon verlagern zu wollen, ist eine weitere Eskalation zu befürchten“, heißt es in dem Schreiben.

Werden Flüge eingestellt, löse das nicht automatisch eine Evakuierung aus. Zudem koste diese die Betroffenen Geld. Und es könne gegebenenfalls mehrere Tage dauern, bis man außer Landes geholt wird. So müssen die Menschen selbst zum Evakuierungspunkt kommen. Für Hunderte Deutsche, die sich im Südlibanon aufhalten, dürfte das schwierig und gefährlich werden. Dort ist mit Kampfhandlungen zu rechnen. Wer sich für einen Verbleib im Krisengebiet entscheide, solle sich ausreichend mit Lebensmitteln und Bargeld für mehrere Wochen versorgen, rät das Auswärtige Amt.

Für eine militärische Evakuierung wäre die Bundeswehr zuständig. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass für einen möglichen Einsatz in Libanon zwar jederzeit Transportflugzeuge vom Typ A400M mit entsprechendem Personal zur Verfügung stünden, eine Verlegung in die Region aber derzeit nicht geplant sei. Schließlich gebe es noch zivile Fluggesellschaften mit denen deutsche Staatsbürger das Krisengebiet verlassen könnten. Bei einer möglichen Evakuierung auf dem Seeweg könnte die Fregatte Hamburg unterstützen, die sich im Mittelmeer befindet.