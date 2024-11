Vom Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind im Libanon nach UN-Angaben fast 14 000 Schwangere betroffen. Bei etwa 1500 von ihnen stehe in den kommenden Wochen die Geburt an, teilte das UN-Nothilfebüro Ocha mit. Betroffen seien mehr als 330 000 Frauen im gebärfähigen Alter, die schlechten Zugang hätten zu Hilfeleistungen für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Zudem sei in den überfüllten Notunterkünften im Libanon die Gefahr der Misshandlung von Frauen groß. Laut der UN-Organisation für Migration (IOM) wurden durch Kämpfe im Libanon etwa 880 000 Menschen innerhalb des Landes vertrieben. Weitere 470 000 flüchteten über die Grenze ins benachbarte Syrien, wo 2011 ein Bürgerkrieg ausbrach.