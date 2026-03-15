Vor dem Justizministerium in Beirut stehen ein paar verbeulte Motorroller, einige liegen im Gras des Vorhofes, offenbar schon länger. Von dem fünfstöckigen Gebäude kann man nicht sicher sagen, ob es bewohnt ist oder wie so viele andere Häuser in Beirut auf bessere Zeiten wartet. Oder ob man es schon aufgegeben hat. Im fünften Stock, ganz in der Ecke, brennt noch etwas Licht. Auf dem Weg dorthin kommt man an einem Modell eines sehr hübschen modernistischen Justizpalastes vorbei, der offenbar einmal in Planung war, das Modell liegt unter einer dicken Staubschicht. Am Ende des dunklen Ganges wartet die Assistentin des Ministers und fragt, ob man einen Kaffee möchte. Hinter ihr, an der Wand des Vorraums, hängen die Porträts der Vorgänger des aktuellen Amtsinhabers an der Wand: 63 Männer in 105 Jahren. Die meisten hielten sich nur ein paar Wochen oder Monate im Amt. So gesehen gehört Adel Nassar schon zu den alten Hasen in dieser Position, die er nun seit 13 Monaten innehat. Er kam mit einer Regierung ins Amt, die das klare Ziel hatte, sich aus all den Kriegen und Krisen herauszuhalten, die das kleine Land am Mittelmeer seit Jahrzehnten plagen. Die vor allem die pro-iranische Hisbollah-Miliz entwaffnen will, die stärker ist als die eigentliche Armee des Landes.