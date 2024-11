Was heute wichtig war

Größte Angriffe auf Beirut seit Langem – kurz vor möglicher Waffenruhe. Libanons Außenminister zeigt sich optimistisch, dass Israels Sicherheitskabinett am Abend einer Waffenruhe mit der Hisbollah zustimmt. Dennoch greift das israelische Militär in großem Umfang die libanesische Hauptstadt an. Zum Artikel