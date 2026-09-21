Gewürzbrot, Marzipanschnecke, Kirschplunder: Ali Charafeddine hat in Deutschland Architektur studiert und nach seiner Rückkehr in Libanon eine deutsche Bäckerei eröffnet. Nicht nur der Sauerteig geht manchmal aus.

Schrotbrot mit Kürbiskernen, Kosakenbrot, Gewürzbrot mit Anis und Kreuzkümmel, Marzipanschnecke, Nussschleife und Kirschplunder. Das Gebäck sieht aus und schmeckt, als habe es die 80er-Jahre ziemlich gut und frisch überstanden, in einer Bäckerei in der deutschen Provinz, die sich von den Backmischungen nicht hat irritieren lassen, die man in den Brötchen der Supermärkte findet. Oder die noch nicht auf Instagram-taugliche Sauerteiglaibe umgestiegen ist.