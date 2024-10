In Paris sind auf einer internationalen Hilfskonferenz für Libanon rund 800 Millionen Euro humanitärer Soforthilfe für das von Krieg und Krisen erschütterte Land mobilisiert worden. Weitere 200 Millionen Euro seien für eine Stärkung der libanesischen Streitkräfte zusammengekommen, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot zum Abschluss des Treffens von rund 70 Unterstützerstaaten und internationalen Organisationen. Deutschland steuert 96 Millionen Euro bei und Frankreich 100 Millionen Euro. Frankreich ist Libanon als frühere Mandatsmacht eng verbunden. Die Vereinten Nationen haben die unmittelbar benötigte Soforthilfe für das Land auf 400 Millionen Euro beziffert. Der geschäftsführende libanesische Ministerpräsident Nadschib Mikati ist grundsätzlich bereit, die Armee des Landes zu stärken und im Süden im Rahmen der UN-Mission Unifil einzusetzen. Die libanesische Regierung habe beschlossen, mehr Soldaten zu rekrutieren und könnte im Rahmen eines Plans zur Umsetzung eines Waffenstillstands und einer Resolution des UN-Sicherheitsrates 8000 Soldaten einsetzen, sagte Mikati bei der Konferenz in Paris. Es sei aber internationale Unterstützung nötig, um die Armee zu stärken und die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Dafür, dass der UN-Beobachtermission Unifil in Libanon weitere 6000 Soldaten zur Verfügung gestellt werden, will sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einsetzen, erklärte er bei dem Treffen. Der Einsatz der Vereinten Nationen in Libanon müsse der aktuellen Lage angepasst werden, Angriffe auf die Truppe seien inakzeptabel, betonte Macron.