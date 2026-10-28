Die Kommissionspräsidentin will Kanada zum „assoziierten Mitglied“ der Europäischen Union machen. Um diese Formulierung tobt in der EU ein Streit. Auch die deutsche Regierung ist sauer.

Es gibt, was das europäisch-kanadische Verhältnis betrifft, ein paar unumstößliche Fakten. Erstens: Kanada ist ein Land, das geografisch zu Nordamerika gehört, nicht zu Europa. Zweitens: Weil Kanada eben in Nordamerika liegt, kann es nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Dieses Privileg, so steht es in Artikel 49 der EU-Verträge, ist „europäischen Staaten“ vorbehalten. Man könnte einwenden, das nahöstliche EU-Mitglied Zypern erfülle dieses Kriterium ja auch nicht so richtig, geschweige denn das asiatische EU-Kandidatenland Türkei – aber nun ja, Pech für Kanada.