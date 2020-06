Die ehemalige österreichische Kanzlerin Brigitte Bierlein, 70, muss ihren Führerschein abgeben. Ein Test in der Nacht auf Donnerstag habe einen Alkohol-Wert über 0,8 Promille ergeben, berichtet die Kronen-Zeitung. Die frühere Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes war nach einem Lokalbesuch in Wien von der Polizei angehalten worden. "Ich bedaure, dass ich nach einem geselligen Abend mit Freundinnen trotz Alkoholkonsums die Heimfahrt mit meinem Pkw angetreten habe", sagte sie in einer Stellungnahme. Ihr Verhalten entspreche weder ihren eigenen hohen Ansprüchen noch ihrer Vorbildfunktion. "Es tut mir aufrichtig leid." Die Juristin war vom Juni 2019 bis Januar 2020 Österreichs erste Frau an der Regierungsspitze.