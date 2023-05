Sind die Klimakleber - hier eine Aktion in Berlin - Unterstützer einer "kriminellen Vereinigung"? Das ist jedenfalls der Verdacht der Staatsanwaltschaft in München.

Von Ronen Steinke

Beim Wort "kriminelle Vereinigung" denkt man an organisiertes Verbrechen. An Mafia, Menschenhändler-Ringe. Die "Diebe im Gesetz" sind in Deutschland als kriminelle Vereinigung nach dem Paragrafen 129 des Strafgesetzbuchs eingestuft. Das ist ein Netzwerk der russischen Organisierten Kriminalität, es sind Schutzgelderpresser und Mörder. Die Neonazi-Kameradschaft "Sturm 34" ist ein weiteres solches Beispiel, das sind Schläger, die in den 2000er-Jahren mit Sturmhauben und quarzsandgefüllten Handschuhen in Sachsen auf Jagd nach - vermeintlichen - Ausländern gingen.