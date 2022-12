Ermittler der Polizei haben am Dienstag Räume von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" durchsucht. An elf Orten in mehreren Bundesländern sei es zu Durchsuchungen gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Neuruppin (Brandenburg) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit. Ermittelt werde gegen "etwas mehr als elf Personen" wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zu Festnahmen sei es nicht gekommen.

Die Klimaaktivisten berichteten zuvor auf Twitter, dass es von fünf Uhr an Hausdurchsuchungen gegeben habe. Elektronische Geräte wie Laptops und Handys seien konfisziert worden, ebenso Plakate. Laut Aimée van Baalen von der "Letzten Generation" seien zum Teil auch Hunde eingesetzt worden.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe, twitterte am Dienstagvormittag: "Ja, das ist beängstigend, wenn die Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt. Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?" In einem weiteren Tweet der Gruppe heißt es: "Die Regierung führt uns in den Klimakollaps, in die unwiederbringliche Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und der unserer Kinder. Wir weisen darauf hin. Und wir werden das auch unverändert weiter machen. Denn wir sind die letzte Generation, die das tun kann."

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Neuruppin steht die Razzia im Zusammenhang mit Aktionen der Klimaaktivisten an der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt im Frühjahr. Mitglieder der Gruppe, die jede Art von fossiler Energie und auch den Betrieb der Raffinerie in Schwedt ablehnt, drehten immer wieder Sperrventile an Leitungen in der Region ab - so auch unter anderem im Mai, wie die "Letzte Generation" selbst mitteilte.

Die Bildung einer kriminellen Vereinigung könne, so die Staatsanwaltschaft, dadurch gegeben sein, wenn sich Beschuldigte wiederholt zu Straftaten verabredeten. Die Gruppe erwiderte: "Seit einem Jahr sehen wir Einschüchterungsversuche, Versuche unser Handeln zu unterbinden, Versuche uns mundtot zu machen. Wir wurden beschimpft, verurteilt, ins Gefängnis gesperrt. Mit den Ermittlungen wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung erreicht dies ein neues Niveau."