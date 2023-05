Hausdurchsuchung in Berlin-Kreuzberg im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen Mitglieder der Letzten Generation.

Von Ronen Steinke

Nachdem Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch in sieben Bundesländern Wohnungen und Büros durchsucht haben, um dem Verdacht nachzugehen, die Protestgruppe "Letzte Generation" habe eine "kriminelle Vereinigung" gebildet, werden jetzt erst einmal die beschlagnahmten Beweismittel gesichtet: Handy, Laptops, Bankunterlagen. Auch juristisch kommt nach der Aktion im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München einiges in Bewegung. Hier eine kurze Übersicht.