Die Aktivisten werfen der Bundesregierung unzureichenden Klimaschutz vor und planen Blockaden in 26 Städten. In Berlin stören sie bereits am Morgen den Verkehr.

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" planen nach den Flughafen-Blockaden von Donnerstag an diesem Freitag bundesweite Aktionen mit Fokus auf den Straßenverkehr. Sie kritisieren, dass die Bundesregierung nicht genug gegen den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase mache, besonders im Verkehr. Im gesamten Bundesgebiet sind nach den Angaben der "Letzten Generation" mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten geplant.

In München klebten sich laut Polizeiangaben acht Personen im Zentrum fest. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer darum, das Gebiet um den Stachus weitläufig zu umfahren. Ob es sich bei den Personen tatsächlich um Aktivisten der "Letzten Generation" handelt, konnte die Polizei bislang nicht bestätigen. Die Aktivisten hatten aber im Vorfeld angekündigt, an diesem Freitag auch in München den Verkehr stören zu wollen.

In Berlin blockierte die "Letzte Generation" am Freitagmorgen an mehreren Stellen die Straßen. Am Kreisverkehr um die Siegessäule klebten sich mehrere Menschen auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. Auch in Braunschweig und Dresden waren wichtige Straßen betroffen. Einige Protestteilnehmer hatten sich den Angaben zufolge als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) verkleidet. Sie hielten ein Banner mit der Aufschrift "Wir brechen das Gesetz". Die "Letzte Generation" will damit laut eigenen Angaben auf die Verstöße der Bundesregierung gegen das Klimaschutzgesetz aufmerksam machen.

Auch in Bayern sind Blockaden geplant

Neben München steht in Bayern auch Nürnberg im Fokus der Aktivisten. Die Stadt Nürnberg hat sich auf die Proteste vorbereitet. Unangemeldete Festklebe-Aktionen hat sie per Allgemeinverfügung verboten. Von diesem Freitag an werde für zweieinhalb Wochen angeordnet, "dass bei nicht angezeigten Versammlungen der Gruppe ,Letzte Generation' oder ähnlichen Versammlungen zum Klimaprotest keine Fahrbahnen benutzt werden dürfen und sich teilnehmende Personen nicht ankleben, festketten, festbinden oder niederlassen dürfen", teilte die Stadt mit. Wer sich dem widersetze, müsse mit Geldbußen bis 3000 Euro rechnen - "als Veranstalter oder als Leiter" sogar mit einem Jahr Freiheitsstrafe. "Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste" sowie Versammlungen und Demonstrationen seien nicht betroffen.

In München gab es Ende 2022 schon eine ähnliche Allgemeinverfügung. Stuttgart verkündete vor wenigen Tagen, dass Blockaden mit Klebeaktionen auf wichtigen Straßen bis Jahresende untersagt sind.