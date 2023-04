Können auch konventionelle Demonstrationsformen: Protestmarsch der "Letzten Generation" am Donnerstag. Von kommender Woche an wollen sie die Hauptstadt dann "flächendeckend" lahmlegen.

Dutzende Menschen riskieren für die "Letzte Generation" und ihren Klimaprotest Ausbildung, Arbeit, Freiheit. Gerade wieder zu besichtigen in Berlin. Was treibt sie an? Und wo soll das noch hinführen?