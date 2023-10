Es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass sich eine Handvoll Aktivisten zur Klimaschutzgruppe der "Letzten Generation" zusammengefunden haben. Damals, mitten im Bundestagswahlkampf, wollten sie mittels Hungerstreik ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten erzwingen. Inzwischen ist die Gruppe enorm gewachsen, auch in ihrer Bedeutung. Politiker, Medien und Protestforscher versuchen sich seitdem regelmäßig in der Interpretation der "tatsächlichen" Motivation der Klimaschützer.

Die jungen Frauen und Männer wurden als Sekte gedeutet, gar als "grüne RAF", Staatsanwaltschaften ermitteln wegen des Verdachts der Bildung einer "kriminellen Vereinigung". Aber jenseits der politischen Statements ihrer Sprecherinnen in diversen Talkshows gibt es aus dem Inneren der Gruppe kaum etwas zu hören. Dieser Umstand allein macht das Buch von Lea Bonasera, einer der Gründerinnen der "Letzten Generation", lesenswert.

Der Traum von Haus und Familie ist ausgeträumt

Doch wer auf den 208 Seiten den Skandal sucht, wird enttäuscht sein. "Die Zeit für Mut ist jetzt" eröffnet nicht den Blick in eine umstürzlerische Bewegung, es ist auch nicht das in Form gebrachte Tagebuch einer Chaotin. Ganz im Gegenteil. Die Autorin steht mit beiden Füßen im Leben. Nur, dass es ein ziemlich anderes Leben als das der meisten Deutschen ist. "Lange habe ich davon geträumt, später ein Haus zu haben, einen guten Beruf und eine große Familie", schreibt Bonasera. "Doch meine Vorstellungen von meinem Leben haben sich geändert. Seit Monaten sitze ich immer wieder auf dem Asphalt und blockiere Straßen."

Bonasera, 26, hat internationale Beziehungen in Amsterdam und Oxford studiert und promoviert zum Thema "Ziviler Widerstand". Sie kennt also ihren Stoff, mutmaßlich besser als das Gros ihrer schärfsten Gegner. "Und was ich in den vergangenen Monaten und Jahren feststellte: Meine theoretischen Recherchen und Ergebnisse bestätigen sich auch in der Praxis", schreibt Bonasera. So gelingt es ihr, Geschichte und Gegenwart dieser Protestform anschaulich zu schildern; überzeugend ist auch ihre Argumentation, weshalb die Aktionen der "Letzten Generation" zumindest als legitim erachtet werden können. Darunter der nicht von der Hand zu weisende Fakt, dass die jungen Menschen vergleichsweise wenig Mitsprache an der Gestaltung ihrer Zukunft haben. In Zeiten der Klimaerhitzung ist das ein fundamentales Problem.

Die Klebeaktionen scheinen an einem toten Punkt angelangt zu sein

Spannend sind die Einblicke in die inneren Konflikte der Gruppe, die die Autorin gewährt. Zum Beispiel bei den Gesprächen mit dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck oder dem liberalen Bundesverkehrsminister Volker Wissing: "Sie sind es, die die Hebel in der Hand haben, um auch die Klimapolitik in die richtige Richtung zu lenken. Und doch möchte man sich ihnen nicht anbiedern, die eigenen Grundsätze verraten oder riskieren, dass sie den Widerstand für die eigene Agenda instrumentalisieren", sagt Bonasera. "Unter den Protestierenden fehlt hier die Klarheit und die Einvernehmlichkeit, die sonst bei der grundsätzlichen Strategie des zivilen Widerstands herrscht."

Dies alles beschreibt die Autorin klar und sympathisch offen. Mit jedem weiteren Kapitel wird so der Widerspruch zu den Aktionen der "Letzten Generation" nur größer. Die Straßenblockaden durch Festkleben waren anfangs sicherlich eine aufsehenerregende und deshalb auch effektive Protestform. Doch nicht nur diese Aktionen scheinen an einem toten Punkt angekommen zu sein, wie die fast wirkungslose Protestwoche Ende September in Berlin zeigt. Der Versuch der "Letzten Generation", den Berlin-Marathon, also einen Lauf-Wettbewerb, zu stören, hat die Frage nach dem Sinn dieser Demonstrationen weiter verstärkt.

Detailansicht öffnen Lea Bonasera: Die Zeit für Mut ist jetzt! Wie uns ziviler Widerstand aus Krisen führt. S. Fischer-Verlage, Frankfurt 2023. 224 Seiten, 18 Euro. E-Book: 14,99 Euro. (Foto: S. Fischer Verlage)

Bonasera reagiert auf die Kritik an der Protestform mit den bekannten Äußerungen der Klimaschützer: "Ich will niemanden ärgern. Es geht mir um etwas Größeres." Eine Erklärung für das Paradox von Wissen und Tat findet sich jedoch an anderer Stelle des Buches. "Der Erfolg im zivilen Widerstand ist abhängig davon, ob man dem Gefühl der Ohnmacht und der ausbleibenden Wirksamkeit, mit Resilienz begegnen kann", schreibt Bonasera im letzten Kapitel "Sprint oder Marathon". Es ist das Heilsversprechen der Theorie des "Zivilen Ungehorsams": Wer nur lange genug durchhält, der wird auch belohnt.

Dieser Glaube zeigt die Schwäche in der Argumentation der wackeren Aktivistin Lea Bonasera. Denn keine Theorie hilft, wenn der Protest auf der Straße nicht ankommt. Von der Bürgerrechtsbewegung bis zu den Anti-Atomprotesten - die meisten zivil Ungehorsamen waren erfolgreich, weil die Ziele und die Adressaten ihrer Proteste übereinstimmten.