Aktivisten kleben sich in Berlin, Köln, Leipzig, Düsseldorf und weiteren Städten an Fahrbahnen fest und behindern den Verkehr.

Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" haben zum Wochenstart in Städten in mehreren Bundesländern Straßen blockiert. Aktionen gab es am Montag etwa in Berlin, Köln, Leipzig und Magdeburg. Die Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, äußerte ihr Unverständnis mit Blick auf erneute Straßenblockaden. "Was ist die Botschaft daran? Was wollen die bewirken?", fragte sie im RTL/ntv-"Frühstart". "Wollen sie den Leuten etwa sagen, fahrt nicht mehr zur Arbeit oder bringt eure Kinder nicht mehr zur Schule - da passt Handeln und Botschaft nicht zusammen."

An einer Autobahnausfahrt in der Hauptstadt klebten sich mehrere Aktivisten fest. Die "Letzte Generation" berief sich am Montag auf Artikel 20a des Grundgesetzes, wonach der Staat auch für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere schützen muss. Die Aktivisten hätten Schilder mit sich geführt, auf denen auf den Grundgesetzartikel verwiesen wurde, teilte die Gruppe mit. Ein Sprecher der Gewerkschaft der Deutschen Polizei (GdP) verurteilte die Blockade und warf den Aktivisten vor, mutwillig in die Bewegungsfreiheit Tausender Menschen einzugreifen.

In Hannover blockierte eine Gruppe einen Kreisel. Zwei der Aktivisten hätten sich am Asphalt festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. In Düsseldorf klebten sich Aktivisten am Rand einer vierspurigen Hauptverkehrsstraße fest. Der Verkehr sei nur kurzzeitig durch eine Blockade weiterer Aktivisten zum Erliegen gekommen und dann eingeschränkt einspurig weiter geflossen, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe einen Rückstau gegeben. Auch an anderen Orten sorgten die Störaktionen für Staus. In Düsseldorf erstattete die Polizei nach eigenen Angaben Anzeige gegen fünf Aktivisten wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung. In Köln klebten sich am Neumarkt vier Aktivisten auf einer Fahrbahn und auf einem Radweg fest, wie die Polizei mitteilte. Auf Transparenten und via Twitter bekannte sich die Gruppe "Letzte Generation" zu der Aktion.