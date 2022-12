Sie kleben sich an Straßen und Gemälde oder blockieren Rollfelder. Doch das sind nicht die Gründe für die bundesweite Razzia gegen einige Aktivisten der "Letzten Generation".

Von Christoph Koopmann und Ronen Steinke, Berlin

Am Dienstagmorgen haben Beamte in mehreren Bundesländern die Wohnungen von elf Aktivisten der "Letzten Generation" durchsucht. Die Gruppe selbst hatte am Vormittag auf Twitter berichtet, seit fünf Uhr morgens liefen Durchsuchungen. Laptops und Handys der Aktivisten sowie Plakate seien konfisziert worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur diese Maßnahmen und die Ermittlungen.