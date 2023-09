Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben wie angekündigt zum Wochenstart zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. Die Polizei berichtete von 21 Blockaden, die Aktivisten von etwa 30. Laut Polizei wurden die meisten bis zum späten Vormittag aufgelöst. An sieben Kreuzungen sei man schneller gewesen und habe das Festkleben von Demonstranten verhindert. "An einigen Stellen ist die Straße beschädigt und muss noch repariert werden." Stadtweit kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen und Staus.

In mehreren Fällen versuchten offenbar wütende Autofahrer, auf eigene Faust die Straßen zu räumen. Nach Angaben der Polizei besprühte bei einer Blockade in Prenzlauer Berg ein Autofahrer Blockierer mit Reizgas und versuchte, sie "mit Tritten von der Fahrbahn zu entfernen". Die Polizei wertet dazu ein Video aus und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. In Spandau wurde ein Autofahrer gestoppt, der einen Demonstranten von der Straße lösen wollte. Ausgehend davon warnte die Polizei vor eigenmächtigem Handeln: "Wir haben Verständnis, wenn Sie von den Protesten genervt sind, aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an."

Detailansicht öffnen Am Spandauer Damm schreien zwei Autofahrer Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation an. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Mancherorts hätten die Klimaaktivisten ein besonders hartnäckiges Klebstoffgemisch benutzt, teilte die Polizei mit. Dort dauere es länger, die Demonstranten von der Straße zu lösen. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Polizistinnen und Polizisten unterwegs, um schnell und konsequent einzuschreiten. Die Letzte Generation teilte mit, blockiert worden seien unter anderem Abfahrten der Autobahnen A 100, A 103, A 114 sowie verschiedene Bundesstraßen stadteinwärts.

Die Aktivistengruppe hatte zuletzt während der Automesse IAA in München große Protestaktionen veranstaltet. Anschließend werde man sich der Hauptstadt zuwenden, kündigte sie vor zehn Tagen an. Am Sonntag besprühten Klimaaktivisten das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Die Farbattacke auf das Berliner Wahrzeichen löste teils scharfe Kritik aus. 14 Mitglieder der Protestgruppe wurden festgenommen, am Sonntagabend befanden sich laut Polizei noch sechs von ihnen in Gewahrsam. Die Letzte Generation fordert, dass Deutschland vom Jahr 2030 an auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas verzichtet. Die Bundesregierung peilt das Jahr 2045 für eine klimaneutrale Wirtschaft an.