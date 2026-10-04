Zum Hauptinhalt springen

Neue Regierung in LettlandFür die Ukraine, aber gegen Frauenrechte

Lesezeit: 3 Min.

Ministerpräsident Andris Kulbergs in der Wahlnacht in Riga.
Ministerpräsident Andris Kulbergs in der Wahlnacht in Riga.
Foto: WOJTEK RADWANSKI/AFP

In Lettland gewinnt Ministerpräsident Andris Kulbergs mit großem Vorsprung die Parlamentswahl. Er will den proukrainischen Kurs fortsetzen – aber gesellschaftspolitisch drohen Rückschritte.

Von Viktoria Großmann, Riga

SZ bei Google bevorzugen

Es ist ihre erste Parlamentswahl. Die vier Schülerinnen manchen schnell noch ein Selfie vor dem Wahllokal in der lettischen Nationalbibliothek in Riga, dann geht es in die Wahlkabine.

Zur SZ-Startseite

Verteidigung
:An lettischen Schulen Pflicht: Schießtraining

Wie sehen das die Teenager, die Schießen üben wie andere Weitsprung? Ein Besuch.

SZ PlusVon Leonie Sanke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite