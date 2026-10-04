In Lettland gewinnt Ministerpräsident Andris Kulbergs mit großem Vorsprung die Parlamentswahl. Er will den proukrainischen Kurs fortsetzen – aber gesellschaftspolitisch drohen Rückschritte.

Es ist ihre erste Parlamentswahl. Die vier Schülerinnen manchen schnell noch ein Selfie vor dem Wahllokal in der lettischen Nationalbibliothek in Riga, dann geht es in die Wahlkabine.