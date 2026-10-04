Es ist ihre erste Parlamentswahl. Die vier Schülerinnen manchen schnell noch ein Selfie vor dem Wahllokal in der lettischen Nationalbibliothek in Riga, dann geht es in die Wahlkabine.
Neue Regierung in LettlandFür die Ukraine, aber gegen Frauenrechte
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In Lettland gewinnt Ministerpräsident Andris Kulbergs mit großem Vorsprung die Parlamentswahl. Er will den proukrainischen Kurs fortsetzen – aber gesellschaftspolitisch drohen Rückschritte.
Von Viktoria Großmann, Riga
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