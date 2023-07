Von Viktoria Großmann

Edgars Rinkēvičs hinterlässt in Riga eine Lücke. Die lettische Regierung hat nun vorerst keinen Außenminister. Und einen mit seiner Erfahrung zu finden wird nicht so einfach sein. Rinkēvičs steigt mit seinen 49 Jahren an diesem Samstag ins höchste Amt seines Landes auf: Am 8. Juli wird er seinen Eid als Präsident Lettlands ablegen. Am 31. Mai hatte die Saeima, das lettische Parlament, ihn gewählt.